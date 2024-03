Team Ninja will mit seinem nächsten Spiel nach Rise of the Ronin mehr erreichen

HQ

Für viele ist Rise of the Ronin ein großartiges Spiel mit den normalerweise exzellenten Kämpfen von Team Ninja, die sich des Gefühls nicht ganz erwehren können, dass das Spiel in der Open-World-Ära der 2010er Jahre feststeckt. In unserer Rezension haben wir geschrieben, dass das Spiel zwar gut ist, sich das Erkunden aber nicht lohnenswert anfühlt, was Team Ninja anscheinend zur Kenntnis genommen hat.

Im Gespräch mit VGC sagte der Director des Spiels, Fumihiko Yasuda, dass die offene Welt eine große Herausforderung für Team Ninja war. "Rise of the Ronin war eine große Herausforderung für uns, denn es ist etwas, das wir bisher in Bezug auf das Maß an Freiheit und Geschichte nicht gemacht hatten, während wir das Action-Gameplay beibehalten haben", sagte er.

"Ich glaube, dass wir in der Lage waren, das Konzept umzusetzen, und ich hoffe, dass die Spieler, wenn sie das Spiel in die Hände bekommen, es so erleben können, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben. Ich denke, unsere Herausforderung für die Zukunft besteht darin, darauf aufzubauen und vielleicht Dinge zu erreichen, die wir dieses Mal nicht erreichen konnten, und von dort aus weiter aufzubauen."

Später im Interview gab Yasuda auch zu, dass er den früheren, lineareren Ansatz von Team Ninja bevorzugte, aber hoffte, dass Spieler, die mehr Open-World-Spiele mochten, Rise of the Ronin schätzen würden.

Hast du Rise of the Ronin gespielt?