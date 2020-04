Team Ninja streicht Unterstützung für Dead or Alive 6

Der langjährige Entwickler Tomonobu Itagaki hat Team Ninja zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Dead or Alive 4 verlassen und das warf das Studio in eine Krise. Der fünfte Ableger der Prügelspielserie benötigte mehrere Anläufe, bis es mit Dead or Alive 5: Last Round einen guten Platz fand. Einige von uns haben seitdem auf eine anständige Fortsetzung dieser Formel gewartet, aber das hat nie geklappt. Obwohl Team Ninja sich mit dem Dead or Alive 6 darum bemühte, die Serie wieder in den richtigen Fokus zu rücken (weniger wackelnde Brüste), konnte das Spiel kein großes Publikum erreichen (die vielen aggressiven Mikrotransaktionen tragen daran sicher eine Mitschuld).

13 Monate sind seit der Veröffentlichung vergangen und nun hat Team Ninja bereits bekanntgegeben, dass sie den Stecker für das Spiel ziehen werden und es nicht weiter unterstützen wollen. Der offene, sehr knappe Abschiedsbrief des Entwicklers spricht lediglich davon, dass die Online-Funktionen und der Shop bis auf weiteres online bleiben. Ein unrühmliches Ende für ein Spiel mit prächtiger Vergangenheit.