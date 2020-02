Team Ninja möchte ein weiteres Ninja Gaiden produzieren

Tomonobu Itagaki, der Schöpfer von Dead or Alive, sowie der ersten beiden Ninja-Gaiden-Ableger für die Xbox-Konsole, war schon immer etwas umstritten und als er Team Ninja verließ, waren seine Serien nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das war vor allem am Zustand von Ninja Gaiden ersichtlich: Der Playstation-3-Titel Ninja Gaiden Sigma 2 war weitaus schlechter, als Ninja Gaiden II, Ninja Gaiden 3 war höchstens mittelmäßig und Yaiba: Ninja Gaiden Z war eines der schlechtesten Spiele des Jahres 2014. Danach ließ Team Ninja die Serie hinter sich, um auf Dead or Alive aufzubauen und Actionspiele, wie Nioh, Marvel Ultimate Alliance und Fire Emblem Warriors zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass Team Ninja Ninja Gaden vergessen hat.

Fumihiko Yasudato, der Game Director von Nioh 2, sagte IGN kürzlich im Gespräch, dass viele Leute in seinem Team gerne zu Ryu Hayabusa und seinen Ninja-Eskapaden zurückkehren würden. Dieser Wunsch sei nach Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware sogar noch gewachsen:

"Die Kernmitglieder des Teams, das an Ninja Gaiden gearbeitet hat, möchten ein neues Spiel entwickeln. Wir sind uns bewusst, dass einige Fans Ninja Gaiden mehr als Nioh 2 wollten. Jetzt sehen wir viele Ninja-Spiele, wie [Sekiro: Shadows Die Twice] und wir sehen viele gute Inspirationen in diesen Spielen, also hoffen wir, eines Tages einige gute Nachrichten zu liefern."

Es hört sich so an, als würden sie darüber nachdenken, nicht wahr? Wir hätten nichts gegen mehr Ninja-Action, obwohl die Reihe zuletzt nicht mehr das beste Bild von sich abgab. Was ist mit euch?