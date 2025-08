Team Ninja enthüllt große Änderungen nach dem Feedback von Nioh 3 Demo

HQ

Im Juni, nach dem Enthüllungstrailer, konnten sich die Fans Nioh 3 in einer Alpha-Demo ansehen. Die Zugangsphase ist inzwischen abgelaufen und Team Ninja hat das gesamte Feedback, das es von Demo-Spielern erhalten hat, gesammelt.

Im Großen und Ganzen scheinen die Leute mit der Demo zufrieden zu sein. Mehr als 90 % der Spieler gaben an, dass sie insgesamt positive Erfahrungen damit gemacht haben. Obwohl, um ehrlich zu sein, wirst du wirklich sagen, dass du eine Spieldemo gehasst hast, wenn du von den Entwicklern gefragt wirst, was du denkst? Auf jeden Fall gab es noch verbesserungswürdige Bereiche, die Team Ninja in einem neuen Blog über das Feedback skizzierte.

Ganz oben auf der Liste stehen Verbesserungen der Steuerelemente, von der Reaktion bis zur Anpassung. Außerdem ist eine verbesserte Sichtbarkeit für Schlüsselbereiche wie Tutorials geplant, ebenso wie Änderungen an "unangemessen" schwierigen Gegnern.

Es ist noch viel Zeit bis zur Veröffentlichung von Nioh 3 im nächsten Jahr, also wird Team Ninja vorerst in einer Rauchwolke verschwinden, um mit der Arbeit am Spiel zu beginnen.