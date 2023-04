Team Ninja arbeitet an einem weiteren Spiel, das 2023 veröffentlicht werden soll

HQ

Laut einem neuen Interview mit Famitsu arbeitet Team Ninja neben Rise of the Ronin an einem weiteren Spiel, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte.

In der Übersetzung des Famitsu-Stücks von DualShockers sagte der Leiter von Team Ninja, Fumihiko Yasuda, dass er in Zukunft jedes Jahr einen neuen Titel veröffentlichen möchte. Obwohl wir bereits eine Veröffentlichung im Jahr 2023 in Wo Long: Fallen Dynasty hatten, hat Team Ninja anscheinend noch einen weiteren Titel für dieses Jahr.

Das unangekündigte Spiel "wird laut Yasuda im Jahr 2023 veröffentlicht . "Wir möchten [auch] 2025 einen neuen Titel veröffentlichen. Ich hoffe, dass ich Ihnen in Zukunft davon erzählen kann, wenn ich kann."

Es scheint, dass wir keinen Neustart von Ninja Gaiden oder ein Revival von Dead or Alive bekommen, da Yasuda glaubt, dass die Gerüchte über diese Spiele aus einem "Missverständnis " entstanden sind. Es gibt große Pläne, Team Ninja in den kommenden Jahren zu vergrößern, also müssen wir abwarten, welche Spiele aus diesen Plänen hervorgehen.

Was denkst du, könnte das Mystery-Spiel sein?