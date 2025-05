Team Liquid verspricht, sein Pride-Trikot auch beim Esports World Cup 2025 zu tragen

HQ

Einer der Hauptgründe, warum so viele Probleme damit haben, dass Saudi-Arabien seinen immensen Reichtum nutzt, um Sport- und Unterhaltungsprojekte innerhalb seiner Grenzen zu realisieren, ist die Tatsache, dass das Land notorisch schlechte Menschenrechtsregeln und -vorschriften hat, in denen Arbeiter schlecht behandelt werden und Minderheiten diskriminiert und sogar mit harten Konsequenzen konfrontiert sind. Dies hat dazu geführt, dass das Land zum einen ein gefährlicher Ort für die LGBTQ+-Community ist, was ein besonders bitterer Gedanke ist, wenn man bedenkt, dass viele große Veranstaltungen an seinen Küsten stattfinden, wie die Esports World Cup.

Mit ihrem großen Fokus auf Tourismus und Unterhaltung im Freien hat die saudi-arabische Regierung daran gearbeitet, sich zu entspannen und einige ihrer archaischen Überzeugungen aufzuweichen, um mehr Menschen zum Zuschauen zu ermutigen, und insofern werden einige Organisationen auch in diesem Sommer beim Mega-Esports-Festival die Pride-Farben auf ihren Trikots tragen. Dazu gehört auch Team Liquid, das nun ein Statement zu seiner Haltung zum Esports World Cup veröffentlicht hat und wie sein Pride-Patch weiterhin auf seinen Trikots zu sehen sein wird.

Team Liquid besagt: "Trotz der rasanten Fortschritte, die wir sehen, setzen wir uns weiterhin dafür ein, weitere Veränderungen in der Region zu fördern. Wir erkennen bedeutende Verbesserungen, einschließlich der jüngsten Freilassung politischer Gefangener und umfassenderer Bemühungen um die Umsetzung von Reformen und die Verringerung der Isolation auf der Weltbühne. Das sind wichtige Schritte nach vorne. Gleichzeitig hoffen wir auf weitere Fortschritte, einschließlich der Freilassung von mehr politischen Gefangenen, insbesondere derjenigen, die sich für gleiche Rechte und Arbeitsschutz eingesetzt haben, sowie der Aufhebung der Reisebeschränkungen für freigelassene Gefangene und Aktivisten.

"Wir sind uns auch bewusst, dass Intoleranz und Isolationismus weltweit zunehmen. Wir glauben, dass jetzt nicht die Zeit ist, zu schweigen oder uns vom Rest der Welt zu isolieren. Deshalb bekräftigen wir unser Engagement für die Förderung des Esports für alle, im In- und Ausland."

Die Organisation stimmt mit den Worten ein: "Wir werden unsere Pride-Trikots weiterhin im Juni und Juli auf der ganzen Welt tragen, auch beim EBR, wobei alle Erlöse LGBTQ+-Organisationen vor Ort in unseren Kernregionen zugute kommen: NA, EU und Brasilien. Wir werden weiterhin 50.000 US-Dollar an Rainbow Railroad spenden, eine Wohltätigkeitsorganisation, die LGBTQ+-Personen weltweit hilft, der Verfolgung zu entkommen. Wir werden auch weiterhin auf eine E-Sport-Welt hinarbeiten, in der LGBTQ+-Menschen unabhängig vom politischen Klima gedeihen können."

Die Esports World Cup findet im Juli und August statt und wird viele der größten Organisationen der Welt sehen und versuchen, das äußerst wertvolle Club Cup zu gewinnen, bei dem Millionen von Dollar auf dem Spiel stehen.