Team Liquid trennt sich von einem anderen Counter-Strike-Spieler

Team Liquid beschloss, einen Haufen der Top-Spieler und -Stars der Counter-Strike 2 -Szene anzuzapfen, um eine Art Superteam aufzubauen. Dies war jedoch alles andere als einfach, und in den letzten Wochen haben wir gesehen, wie dieses Team stetig in Stücke zerfällt.

Nach dem Abgang von Casper "cadiaN" Møller letzte Woche verlässt nun auch Wilton "zews" Prado das Team, was Team Liquid in eine prekäre Lage bringt, in der es dringend einen fünften aktiven Spieler braucht.

Über die Entscheidung, Zews zu entlassen, fügt Team Liquid hinzu: "Wir möchten @zews für seine Zeit bei uns und seine Leidenschaft für das Projekt danken. Wir werden getrennte Wege gehen, aber wir möchten ihm für seine Bemühungen und seinen Antrieb danken, jeden Spieler dazu zu bringen, sein Bestes zu geben."

Es ist unklar, wen das Team im Moment als Ersatzmitglied für das fünfte Mitglied einsetzt.