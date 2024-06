Team Liquid nimmt ein EA Sports FC-Team unter Vertrag

HQ

Team Liquid möchte in die Welt des kompetitiven EA Sports FC einsteigen. Die Organisation hat bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit Team Gullit eingegangen ist, um eine EA Sports FC -Abteilung zu gründen und zu unterstützen, die am Esports World Cup und für den Rest des Jahres 2024 antreten will.

"Wir freuen uns, Team Gullit in der Team Liquid-Organisation willkommen zu heißen", sagte der Gründer und Co-CEO von Team Liquid, Victor Goossens. "Ich bin besonders gespannt darauf, wie wir unsere Einrichtungen und Ressourcen nutzen können, um das fortschrittlichste Team von EA FC zu fördern und das Ansehen des niederländischen Esports auf der globalen Bühne zu verbessern."

Was den genauen Kader und die Zusammensetzung dieses Teams betrifft, so werden Sie in den kommenden Wochen mehr darüber erfahren.