Team Liquid kündigt EliGE-Rückkehr für sein Counter-Strike 2 Team an

HQ

Es stellt sich heraus, dass sowohl Team Liquid als auch FaZe Clan eine Art Tauschgeschäft gemacht haben, und zwar für zwei ihrer eigenen Veteranen.

Nachdem er das Jahr 2025 bei FaZe Clan verbracht hat, verlässt Jonathan "EliGE" Jablonowski das Team und kehrt zu Team Liquid zurück, einer Organisation, bei der er in der Counter-Strike: Global Offensive -Ära fast ein Jahrzehnt verbracht hat. Dies wird ermöglicht, weil Russel "Twistzz" Van Dulken Team Liquid verlässt und zu FaZe Clan zurückkehrt, einem Team, mit dem er auch in der CS:GO -Ära mehrere Jahre verbracht hat.

In Bezug auf die Rückkehr zu Team Liquid erklärt EliGE: "Neue Heimat für mich, aber gleichzeitig vertraut:)

"Ich bin super glücklich, mit dem neuen Team von @TeamLiquidCS zusammen zu sein, und auch wenn die Zeit begrenzt ist, habe ich so viel Vertrauen in dieses Team und freue mich wirklich darauf, unser Können zu zeigen!"

Team Liquid und FaZe Clan werden frühestens Mitte Oktober aufeinandertreffen, wenn beide voraussichtlich an der CS Asia Championships 2025 teilnehmen werden. In naher Zukunft werden Team Liquid in der Birch Cup abgespielt, während FaZe Clan stattdessen in der ESL Pro League: Season 22 angezeigt wird.