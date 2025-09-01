Team Liquid krönt Valorant Sieger der Champions Tour EMEA Etappe 2

HQ

Die letzte regionale Veranstaltung für die EMEA 2025 Valorant Champions Tour ist zu Ende. Das Stage 2 -Turnier ging am Wochenende zu Ende, und bei diesem Event traten die verbleibenden vier Top-Teams der Region gegeneinander an, um die Chance zu haben, ein saftiges Preisgeld zu gewinnen und sich ein direktes Ticket für das internationale Champions -Event in ein paar Wochen zu sichern.

Nach einer dominanten Leistung im großen Finale setzte sich Team Liquid durch und besiegte GiantX, der die Ausscheidungsrunde überlebte, um die Trophäe in die Höhe zu stemmen und auch den Löwenanteil des Preispools von 250.000 $ zu beanspruchen.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass beide Teams, Team Liquid und GiantX, beim Champions 2025 erscheinen werden, der bereits am 12. September beginnt und bis Anfang Oktober läuft.