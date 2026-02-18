Team Liquid gewinnt BLAST Slam VI, da Tundra Esports erstmals überhaupt das Turnierfinale nicht erreicht

HQ

Lange Zeit waren BLAST Slam Dota 2 Events etwas vorhersehbar, da Tundra Esports die Events zu sich machte, indem sie fünf Turniere in Folge in jedem einzelnen Finale standen und vier dieser Finals in Folge gewannen (nur BLAST Slam I verloren). Glücklicherweise ist diese Dominanzserie vorbei, denn der jüngste BLAST Slam VI feierte einen neuen Champion.

Nach dem Sieg gegen Natus Vincere im Grand Final wurde Team Liquid zum BLAST Slam VI Champion gekrönt, ein Ergebnis, bei dem das Team die Trophäe in die Höhe hob und auch 300.000 Dollar Preisgeld erhielt.

Natürlich hat dieser Erfolg die Fans dazu gebracht, sich zu fragen, ob Tundras Dominanz im Turnier vorbei ist und ob Team Liquid auf diesem Erfolg aufbauen und seinen Titel beim kommenden BLAST Slam VII verteidigen kann, der vom 26. Mai bis 7. Juni in Kopenhagen, Dänemark, stattfinden wird.

