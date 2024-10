Team Liquid erweitert Valorant Team um drei Neuzugänge

HQ

Team Liquid hat seinen Valorant Champions Tour Kader neu zusammengestellt und aktualisiert, und in diesem Sinne hat die Organisation drei Neuzugänge bekannt gegeben. Zwei der Neuzugänge sind Trainer, wobei Ivo "LohaN" Albino die Aufgaben des Cheftrainers übernimmt, während Daniel "yaotziN" Roczniak stattdessen die Aufgaben des Assistenztrainers übernehmen wird. Der dritte Neuzugang ist ein Spieler, wobei es sich um eine Person handelt, die in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von beunruhigenden Vorwürfen konfrontiert war.

Konkret geht es um Kamil "kamo" Frąckowiak, der trotz früherer Vorwürfe des Rassismus und der Nötigung eines Minderjährigen in die Liste von Team Liquid aufgenommen wurde. Während diese Anschuldigungen vor einigen Jahren die Runde machten, hat der Co-CEO von Team Liquid, Victor "Nazgul" Goossens, eine Erklärung veröffentlicht, in der er erklärt, warum die Organisation Kamo trotzdem in Betracht gezogen hat.

"Bei Team Liquid ist Verantwortlichkeit einer unserer Werte. Der erste Schritt besteht darin, den Einzelnen für seine Taten zur Verantwortung zu ziehen, und der zweite Schritt besteht darin, Wege zur Rehabilitation für diejenigen zu schaffen, die echte Reue und Engagement für Veränderungen zum Ausdruck bringen. Unsere Gesellschaft kann manchmal extrem sein in ihrem Verlangen nach sofortigen Ergebnissen, und viele greifen auf Bestrafung als einzigen Ausweg zurück. Aber der Kontext ist wichtig. Nicht jedes Fehlverhalten verdient eine vollständige soziale Ausgrenzung. Ja, es gibt einige Taten, die unwiederbringlich sind, aber das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es macht mich traurig, dass wir immer weniger in der Lage sind, "Schlechtes zu tun" auf einem Spektrum zu beurteilen, denn Fehler zu machen ist Teil des Erwachsenwerdens, besonders in unseren Teenagerjahren. Mit Anstrengung und Aufrichtigkeit kann die Chance auf Rehabilitation verdient werden.

"Wir haben während unserer Treffen und der Probezeit viel über kamo gelernt und wir glauben, dass er diese Chance verdient hat. Er hat sich für seine Vergangenheit entschuldigt (die Sie in den oben verlinkten Artikeln lesen können) und sinnvolle Schritte unternommen, um sein Verhalten privat anzugehen, und wir werden dieses Wachstum unterstützen - ohne die Ernsthaftigkeit seines Verhaltens in der Vergangenheit zu minimieren."

Kamo hat auch eine Erklärung über den Beitritt zu Team Liquid abgegeben, in der er hinzufügt: "Ich weiß, dass ich schreckliche Fehler gemacht habe, und für alle habe ich mich aufrichtig entschuldigt. Dank der Menschen, von denen ich umgeben war und immer noch bin, bin ich auf den richtigen Weg zurückgekommen und ich weiß, dass ich nie wieder so schreckliche Dinge tun werde.

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die bemerkt haben, wie sehr ich mich bemüht habe, ein besserer Mensch zu werden, und die mich dazu führen werden, mein Potenzial als Person auszuschöpfen.

"Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um an mir als Individuum zu arbeiten und weiter zu wachsen, denn persönliche Entwicklung ist eine lebenslange Reise."

Mit diesen Verpflichtungen im Hinterkopf benötigt Team Liquid noch einen zusätzlichen Spieler für sein Valorant Team, also erwarten Sie in den kommenden Tagen und Wochen weitere Neuigkeiten und Informationen.