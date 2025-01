Team Liquid enthüllt sein erstes Overwatch-Roster seit 2017

HQ

Es ist lange her, dass Team Liquid einen offiziellen Overwatch kompetitiven Kader hatte, da die Organisation die Szene 2017 tatsächlich hinter sich gelassen hat. Wir sind jetzt im Jahr 2025 und Team Liquid hat einen Kader von Spielern bekannt gegeben, die es bei der nordamerikanischen Overwatch Champions Series 2025 vertreten werden.

Das Team besteht aus fünf Spielern und zwei Trainern, und wer sie sind, können Sie unten den vollständigen Kader sehen:



Boston "infekted" Geldstrafe



Lee "KNIFE" Seon-woo



Rupal "Rupal" Zaman



Elliot "TR33" Chu



Diego "Vega" Moran



Cas "Casores" van Andel als Cheftrainer



Danny "Danny" Mychakov als Assistenztrainer



Es gibt zwar ein paar neuere und weniger erfahrene Gesichter in diesem Kader, aber viele kommen aus Toronto Defiant, ein weiterer aus NRG Shock, was bedeutet, dass sie Erfahrung mit der Teilnahme an der OWCS im letzten Jahr haben. Wie sich Team Liquid in der kommenden Saison schlagen wird, müssen wir mitverfolgen und live miterleben, zumal sie in der nordamerikanischen Division harte Konkurrenz haben.