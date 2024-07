Team Liquid darf beim Saudi Arabian Esports World Cup Pride-Trikots tragen

HQ

Eine der größten Bedenken bei der Ausrichtung einer Veranstaltung in Saudi-Arabien sind die Einschränkungen, die das Land LGBTQ+-Personen und -Gemeinschaften auferlegt. Die Nation ist dafür bekannt, Pride- und Regenbogenfarben zu verbieten, was die Frage aufwirft, was Organisationen, die als Teil der Esports World Cup auftreten, mit den Pride-Farben machen werden, die sie auf ihren Trikots tragen.

Es scheint, als ob Saudi-Arabien damit einverstanden ist, dass einige weiterhin Pride-Farben tragen, denn der E-Sport-Journalist Rod "Slasher" Breslau hat auf X erklärt, dassTeam Liquid grünes Licht erhalten hat, Pride-Trikots auf dem Festival zu tragen.

Es ist unklar, wie dies gehandhabt werden soll und auch, wie/ob es auch für andere Organisationen gilt.