Team Liquid braucht einen neuen Valorant Cheftrainer

HQ

Die nordamerikanische E-Sport-Organisation Team Liquid wird einen neuen Valorant Head Coach benötigen, da Emil "eMIL" Sandgren von dieser Rolle zurückgetreten ist und nun als inaktiv in dieser Position gilt.

In Bezug auf die Entscheidung, von Team Liquid wegzugehen, veröffentlichte eMIL eine Erklärung zu X, in der er hinzufügte: "Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die ich während meiner Zeit im Team Liquid kennengelernt und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Durch das Gute und das Böse warst du immer für mich da und ohne dich wäre ich ein minderwertiger Mensch, als ich heute bin. Also danke ich dir von ganzem Herzen.

"An die Fans: Ich weiß, dass dieses Jahr nicht das war, was ihr wolltet, aber ich wünsche Team Liquid weiterhin viel Erfolg, mit oder ohne mich. Du hast alles zu etwas ganz Besonderem gemacht.

"Ich habe während meiner Zeit hier so viel gelernt und gehe als besserer Trainer und Kollege nach Hause."

Es ist unklar, wen Team Liquid als Ersatz für eMIL in Betracht zieht oder was die Zukunft für den Trainer selbst bereithält.