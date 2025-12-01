Team Liquid Brasilien hebt die Valorant Game Changers Championship 2025 Trophäe

HQ

Wir berichteten, dass vor dem Wochenende jede Hoffnung, dass ein EMEA-Team die Valorant Game Changers Championship 2025 Trophäe heben könnte, zunichte gemacht wurde, da alle qualifizierten Teams vor dem letzten Spielplan ausgeschieden waren. Das bedeutete, dass der Titel entweder in die Vereinigten Staaten oder nach Brasilien ging, und jetzt wissen wir mit Sicherheit, welche Region gewonnen hat.

Nach einem harten und wettbewerbsintensiven Grand Final gelang es Team Liquid Brazil, sich als bestes Frauenteam Valorant der Welt zu etablieren, indem es Shopify Rebellion Gold mit 3:2 besiegte. Dies war ein klarer Sieg, da die beiden zuvor im Upper Bracket Final aufeinandertrafen, wo Team Liquid Brazil ebenfalls Shopify Rebellion Gold mit 2:1 besiegt wurden, was bedeutete, dass die brasilianische Mannschaft in beiden Zusammenprallen die Führung hatte.

Vor diesem Hintergrund richten sich nun alle Augen auf die Saison 2026, die wahrscheinlich im Frühjahr beginnen wird.