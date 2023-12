Team Kaiju scheint von Tencent geschlossen worden zu sein

HQ

Tencent hat Berichten zufolge Team Kaiju geschlossen, ein Studio, das vom ehemaligen Halo 4 Design Director Scott Warner und der Battlefield-Veteranin Rosi Zagorcheva mitbegründet wurde.

Es wurde noch keine offizielle Ankündigung gemacht, aber ein LinkedIn-Post eines ehemaligen Arbeitgebers weist darauf hin, dass die offizielle Website und die LinkedIn-Seite des Studios nicht mehr verfügbar sind.

Der Angestellte sagte: "Das Team Kaiju scheint nicht mehr zu existieren. Keine Ankündigung von Tencent. Die meisten Leute dort waren unglaublich. Ich wünsche ihnen das Beste für die Zukunft."

In einem Beitrag auf X, Leaker und Videospielforscher, verriet Kurakasis auch ein paar weitere interessante Details. Sie sagten: "Tencent hat angeblich TEAM KAIJU, die nordamerikanische Tochtergesellschaft der TiMi Studio Group, geschlossen. Gleich danach meldete Tencent gestern die Marke TEAM JADE in Europa an."

In dem Post heißt es weiter: "Team Kaiju arbeitete an einem AAA-Multiplayer-Spiel und das Studio wurde vom ehemaligen Halo 4 Design Director Scott Warner und der Battlefield-Veteranin Rosi Zagorcheva mitbegründet. Warner verließ das Unternehmen im April dieses Jahres und Zagorcheva im April 2022."

Danke, Eurogamer.