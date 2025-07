Team Heretics trotzt allen Widrigkeiten und wird beim Esports World Cup zum Valorant Champion gekrönt

HQ

Eine Handvoll Esports World Cup Turniere sind bereits zu Ende. Nach einer hektischen ersten Aktionswoche ist das Valorant Turnier zu Ende gegangen, und es hat tatsächlich einen ziemlich überraschenden Sieger.

Die Mannschaft, die einst vom Ausscheiden bedroht war und in der Gruppenphase Team Heretics in einem Entscheidungsspiel antreten musste, hat es geschafft, dem Ausscheiden konsequent zu trotzen und stattdessen die Trophäe in die Höhe zu stemmen. Die Organisation, die über ein Jahr lang Schwierigkeiten hatte, bei Turnieren über die Ziellinie zu kommen, und im letzten Sommer beiValorant Champions 2024 einem Turnier den zweiten Platz belegte, hat den Buckel überwunden und wurde zum Sieger gekrönt, nachdem sie Fnatic mit 3:2 besiegt hatte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Team Heretics mit einem Preisgeld von $500.000 und einem Haufen Club Points nach Hause fährt, was der Organisation in der Club Championship helfen wird. Was die nächsten Schritte für Team Heretics betrifft, so wird das Team ab der kommenden Woche nach Europa zurückkehren, um an den EMEA Stage 2 teilzunehmen.