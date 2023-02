Team Fortress 2 Abrufen eines neuen Updates

HQ

Team Fortress 2, obwohl es ein etwas aktives Publikum hat, bekommt nicht viel Liebe von Valve. Seit einigen Jahren gibt es keine größeren Updates des Unternehmens, und viele verloren die Hoffnung, dass der Klassiker 2007 mehr Inhalt bekommen würde.

Glücklicherweise wird es dank der fleißigen Team Fortress 2-Community in diesem Jahr ein großes Update für den Spieldrop mit neuen Karten, Gegenständen, Stichproben, Effekten und mehr geben. Das Update wurde in einem am teamfortress.com veröffentlichten Beitrag beschrieben, in dem beschrieben wird, wie sich die Community beteiligen kann, um das Update zu vergrößern.

Wir können Valve hier nicht zu viel Anerkennung zollen, da es an der Community liegt, dass viele dieser Inhalte es richtig ins Spiel schaffen. Trotzdem sind es aufregende Neuigkeiten.

Es gibt eine Frist für den 1. Mai, und Valve hat die Community an die Arbeit gebracht, um das Update so groß wie möglich zu machen. Valve hat vorgeschlagen, dass Modder das erstellen können, was sie für das Update implementieren möchten, so dass es sehr offen erscheint.

Bist du gespannt auf das Update für Team Fortress 2?