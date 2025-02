Team Falcons verpflichtet einen Schachgroßmeister

HQ

Die Welle der großen Vertragsunterzeichnungen von Schach-Großmeistern der großen E-Sport-Organisation geht weiter, denn nach Team Liquid, Natus Vincere und Team Vitality ist der nächste, der einen weltweit anerkannten Schachprofi in seine Reihen aufnimmt, niemand anderes als Team Falcons.

Die saudi-arabische Organisation hat bestätigt, dass sie Hikaru Nakamura unter Vertrag genommen hat und dass der Schachstar nun die Aufgabe haben wird, die Farben von Team Falcons ' bei Turnieren bis zum Esports World Cup und vielleicht darüber hinaus im Sommer zu tragen, wo Team Falcons seinen Titel als Klubmeister verteidigen will.

Über seinen Beitritt zu Team Falcons erklärte Nakamura: "Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, offiziell am @TeamFalconsGG des @EWC_EN Esports World Cup WINNERS 2024 teilzunehmen. Vielen Dank an das gesamte Team für die Arbeit an der Ankündigung und ich kann mich nur auf das freuen, was als nächstes kommt!"

Welche Mannschaft wird Ihrer Meinung nach die nächste sein, die einen Schachgroßmeister unter Vertrag nimmt?