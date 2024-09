Team Falcons sind die Champions des World Series of Warzone Global Final

HQ

Das vergangene Wochenende war wieder einmal ein Monster für den E-Sport, denn nicht nur die Dota 2 The International 13 wurden ausgetragen, sondern auch die Rocket League Championship Series World Championship und die Call of Duty World Series of Warzone Global Finals.

Apropos Letzteres: Team Falcons wurde nun zum Champion gekürt, nachdem er die Vorstöße von Team CODMunity mit scheinbarer Leichtigkeit abgewehrt hat. Am Ende kam Team Falcons auf 206,8 Punkte, während der Zweitplatzierte Team CODMunity nur 122,6 Punkte erreichte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass die von Saudi-Arabien unterstützte Organisation mit einem Preisgeld von 300.000 US-Dollar nach Hause geht. Wir müssen sehen, ob das Team, das im Sommer auch das Esports World Cup Warzone -Event gewonnen hat, diese Erfolgsserie im Jahr 2025 und darüber hinaus fortsetzen kann.