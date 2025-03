Team Falcons sind die Champions der Overwatch Champions Series Asia Phase 1

HQ

Es ist fast soweit, dass das erste internationale Turnier des Jahres 2025 Overwatch Champions Series stattfindet, denn das Champions Clash Event findet Mitte April statt. Was die Frage betrifft, warum es so lange dauert, bis es losgeht, warten wir immer noch auf den Abschluss des vierten und letzten regionalen Turniers, da das China Stage 1 seine Aktivitäten in der regulären Saison noch nicht abgeschlossen hat. Am Wochenende wurdeAsia Stage 1 die Aktion jedoch endlich abgeschlossen.

Nachdem die Maßnahmen in der EMEA-Region und in Nordamerika letzte Woche abgeschlossen wurden, können wir nun berichten, dass Team Falcons in Asien die Nase vorn hat. Das von Saudi-Arabien unterstützte Team besiegte Crazy Raccoon im großen Finale und sicherte sich damit ein kleines Preisgeld, aber auch den ersten regionalen Platz in der Champions Clash, einem Turnier, für das sich auch Crazy Raccoon qualifiziert hat.

Das bedeutet, dass sechs der acht teilnehmenden Teams nun für die Champions Clash feststehen, wobei einige Eröffnungsspiele sogar bestätigt wurden. Es handelt sich um die folgenden:



Team Falcons gegen Al Qadsiah



Crazy Raccoon gegen Spacestation Gaming



Der Sieger der chinesischen Regionaletappe trifft auf Virtus.pro und das zweitplatzierte chinesische Team hat die Aufgabe, gegen NTMR anzutreten. Wir werden Anfang April wissen, wer diese Teams sind.