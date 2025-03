Team Falcons schnappt sich dekoriertes Ex-Team BDS Rainbow Six: Siege Kader

HQ

Team Falcons kam aus dem Nichts und ist heute eine der größten E-Sport-Organisationen der Welt. Das ist nicht gerade eine große Überraschung, da es sich um eine von Saudi-Arabien unterstützte Organisation handelt, die den immensen Reichtum der Region genutzt hat, um Kader und Franchise-Slots aus allen möglichen Wettbewerbsszenen in ihre Reihen aufzunehmen. Der jüngste Versuch, die Goldstandard-Organisation zu werden, besteht darin, dass das Team einen neuen Rainbow Six: Siege -Kader unter Vertrag nimmt, wobei es sich um die ehemalige Team BDS -Einheit handelt, die sich im Laufe der Jahre als eine der besten der Welt erwiesen hat.

Das ist richtig, der letzte Esports World Cup Champion und Six Invitational 2025 Vizemeister hat seine Team BDS Farben gegen die Team Falcons Schwarz und Grün eingetauscht, was bedeutet, dass die folgenden Stars jetzt alle Falcons-Spieler sind.



Stéphane "Shaiiko" Lebleu



Loïc "BriD" Chongthep



Josh "Yuzus" Pritchard



Fatih "Solotov" Türker



Théo "LikEfac" Mariano



Cheftrainer Samy "Stooflex" Smail



Trainer Julio "Julio" Giacomelli



Analyst Mees "eaglemees" van der Arend



Die Pläne für die kommende Rainbow Six: Siege Saison sind noch unklar, aber wir können davon ausgehen, dass diese Mannschaft auch in den kommenden Turnieren, wie dem Esports World Cup und dem 2026 Six Invitational, ein Favorit auf den Sieg sein wird.