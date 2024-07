Team Falcons krönt sich zum Esports World Cup Free Fire Champions

HQ

Die zweite Woche des Esports World Cup ist zu Ende gegangen und in diesem Sinne steht auch ein weiteres Turnier in den Büchern. Dieses Mal ist es das Free Fire -Event, bei dem 18 Teams um einen Anteil an einem Preispool von 1,050 Millionen US-Dollar kämpften, das zu Ende ging.

Nach ein paar Tagen voller Action setzten sich die von Saudi-Arabien unterstützten Team Falcons durch, nachdem sie EVOS Divine im großen Finale besiegt hatten, um sich nicht nur $300.000 des gesamten Preispools zu sichern, sondern auch die direkte Qualifikation für die bevorstehenden Free Fire World Series Global Finals und eine Schiffsladung Club Points, die im Club Championship entscheidend sein wird, Welche Team Falcons hat nach diesem und den jüngsten Call of Duty: Warzone Siegen derzeit deutlich die Nase vorn.

