Team Falcons krönt sich zum Champion bei The International 2025

Im Sommer, als das Esports World Cup im Gange war, stolperte die Heimorganisation Team Falcons an der letzten Hürde des Dota 2 Turniers und verlor schließlich im großen Finale gegen Team Spirit. Diese verpasste Chance führte zu der Frage, ob das Team das Zeug dazu hatte, die Ziellinie zu überqueren und erneut eine große Trophäe in die Höhe zu stemmen, worüber sie bereits alle Zweifler zum Schweigen gebracht haben.

Wir sagen das, weil Team Falcons am Wochenende bei The International 2025 zum Champion gekrönt wurden. Das Team schaffte es, Xtreme Gaming im großen Finale zu besiegen, wo sie die Trophäe in die Höhe stemmten und fast die Hälfte des satten Preispools von 2,73 Millionen US-Dollar für sich beanspruchten.

Die Frage verschiebt sich nun, ob Team Falcons das Zeug dazu hat, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen...