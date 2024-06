Team Falcons krönen sich zum Sieger der DreamLeague Saison 23

HQ

Die 23. Saison der Dota 2 DreamLeague ist am Wochenende zu Ende gegangen. Nach ein paar Tagen Action wurden die 12 teilnehmenden Teams auf nur einen Sieger reduziert, was bedeutet, dass wir jetzt wissen, wer in ein Flugzeug gestiegen ist und mit einem Preisgeld von 300.000 US-Dollar und einer Bootsladung ESL Pro Tour Points nach Hause zurückgekehrt ist.

Team Falcons ist genau dieses Team, bei dem die Organisation im großen Finale vor Gaimin Gladiators hervorging, um das Turnier zu gewinnen und zum Champion gekrönt zu werden. Es war jedoch kein fehlerfreier Sieg, da Gaimin Gladiators tatsächlich Team Falcons im Upper Bracket Finale besiegten, bevor Team Falcons es dann schafften, BetBoom Team im Lower Bracket Finale zu besiegen, um sich dann im großen Finale gegen die Gladiators zu revanchieren.

Vor diesem Hintergrund wird Team Falcons versuchen, sich als das Dota 2 -Team zu etablieren, das es bei den Riyadh Masters im Juli und dann bei The International 2024 im September zu schlagen gilt.