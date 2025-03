Team Envy unterzeichnet einen Valorant Kader

HQ

Seit Mike "Hastr0" Rufail Team Envy zurückgekauft hat, arbeitet er daran, dass die Organisation in viele der größten Wettkampfszenen der Welt zurückkehrt. Nach der Verpflichtung eines Smash Bros.-Spielers und eines Marvel Rivals-Teams hat nun auch Team Envy einen kompletten Valorant -Kader zusammengestellt, der in der Challengers -Division weiter antreten wird.

Der vollständige Kader umfasst Spieler und den Trainer der ehemals orglosen Rankers, und wie dieser Kader aussieht, könnt ihr euch unten in voller Länge ansehen:



Alex "canezerra" Banyasz



"Eggster"



Hunter "inspiriert" Schline



Ayan "ion2x"



Matteo "P0PPIN" Weber



Dakota "Stunner" MacLeod als Trainer



So wie es aussieht, steht diese Team Envy Truppe an der Spitze der North American Challengers Division, nachdem sie die Schweizer Etappe ohne Kartenverlust beendet haben. Als nächstes stehen die Playoffs an, in denen es darum geht, diese Dominanz bis zum großen Finale, das am kommenden Donnerstag, dem 20. März, geplant ist, fortzusetzen.