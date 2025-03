Team Envy fusioniert mit Native Gaming

HQ

Mike "Hastr0" Rufail hat ziemlich aggressiv daran gearbeitet, Team Envy unter den Größen der E-Sport-Organisation nach dem Relaunch und der Trennung von OpTic Gaming neu zu positionieren. Dazu gehörte die Verpflichtung mehrerer Kader in einer Vielzahl verschiedener Wettbewerbsszenen, aber der nächste Schritt ist eher ein geschäftsorientierter.

Team Envy wurde mit Native Gaming fusioniert, ein Schritt, bei dem die Organisation einen neuen Miteigentümer und Betriebspartner in ihren Reihen begrüßen wird. In der Ankündigung heißt es, dass dieser Schritt "den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte von Envy markiert" und dass das Ziel nun darin besteht, "den E-Sport zu verbessern, indem das Meisterschaftserbe von Envy mit dem Engagement von Native Gaming für Wachstum und die indigene Community kombiniert wird".

Hastr0 hat sich seither weiter dazu geäußert. "Als ich mich entschied, das Wagnis einzugehen, Envy zurückzubringen, wusste ich, dass ich dieses Projekt nicht alleine angehen wollte (oder konnte). Die Entschlossenheit und Unterstützung von [Miteigentümer Dean Duro] für Native Gaming hat mich sehr an mich selbst und die Mitarbeiter an großartige Menschen erinnert, die Envy wirklich zu dem gemacht haben, was es heute ist. Er hat alle Qualitäten eines Organisationsinhabers, der sein Team und seine Familie an die erste Stelle setzt. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass er sich der Envy-Reise anschließt."

Er verabschiedet sich mit: "Im letzten Monat haben wir 18 Spieler und Trainer in 4 verschiedenen Esports unter Vertrag genommen. Gemeinsam werden Dean und ich dafür sorgen, dass Envy als Pionier und Marktführer unter den vielen legendären E-Sport-Organisationen weltweit bestehen bleibt."