Team Enkeo krönte Warzones Trials of Avalon-Champion

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Dieses Wochenende wird ein großes Wochenende für den europäischen Wettbewerbswettbewerb Call of Duty, denn die Call of Duty League kehrt nach Großbritannien zurück, um das zweite Major der Saison im Rahmen von DreamHack Birmingham auszurichten. Doch das war nicht alle wettbewerbsfähigen Call of Duty-Action in Europa erwähnenswert, denn die neueste Phase der European Warzone Series ging zu Ende, als Trials of Avalon die Action abschloss.

Mit 48 der besten Teams aus aller Welt brachte das Event drei Tage voller Action auf sich, und da dies nun abgeschlossen ist, interessiert euch vielleicht, wer als Sieger hervorging.

Nach einer zermürbenden Runde gewann das rein französische Team Enkeo dieses Turnier und sicherte sich das Preisgeld von 15.000 Dollar für den Sieger. Obwohl sie als europäisches Ereignis galten, war das zweitplatzierte Team das All-American Team Huskers, das vor dem rein deutschen Team DeKii ins Ziel kam.

Ansonsten haben wir auch herausgefunden, wer das Solo Yolo-Event gewonnen hat, bei dem jeder Spieler für sich selbst war, und diese Krone ging an den Amerikaner "Shifty".

Was als Nächstes für die European Warzone Series ansteht, ist unklar, da es typischerweise ein Event pro Kalenderjahr gibt. Vielleicht müssen wir bis 2026 auf das nächste große Turnier warten.