Team Endpoint legt seine Counter-Strike 2 -Abteilung in die Warteschleife

HQ

Das britische Unternehmen Team Endpoint hat beschlossen, seinen Ausflug in den kompetitiven Counter-Strike 2 auf Eis zu legen und sich aus der Szene zurückzuziehen, da es eine Entscheidung darüber trifft, ob es einen festen Platz für das Unternehmen in der Profiklasse gibt.

Dies wurde in einer langen Erklärung bestätigt, in der Endpoint darauf hinweist, dass zwei der Hauptgründe für die Entscheidung von der herausfordernden Struktur des kompetitiven CS2 stammen und wie sie den Fortschritt behindert, und auch die britische E-Sport-Welt, der es einfach an Finanzierung und Unterstützung mangelt.

Endpoint sagt: "Das VRS-System bedeutet, dass, wenn man von einem niedrigen Ranking ausgeht, der Kampf, dieses Ranking zu verbessern, durch die Tatsache verstärkt wird, dass alle VRS-fähigen Events nur auf Einladung möglich sind, basierend auf dem VRS-Rang, den man zu verbessern versucht. Dies wiederum schafft ein viel kleineres und internes Ökosystem. In Kombination mit einem Mangel an Finanzmitteln und Marken, die bereit sind, sich in der britischen E-Sport-Szene zu engagieren, bedeutet dies letztendlich, dass die anfallenden Kosten im Vergleich zu den Einnahmen (oder dem Potenzial) einfach zu einem zu großen Risiko für das gesamte Unternehmen werden."

Mit dieser Entscheidung im Hinterkopf werden alle CS2-Kader von Endpoint entlassen, was bedeutet, dass Kia "Surreal" Man, Max "MiGHTYMAX" Heath, Oscar "AZUWU" Bell, Joey "CRUC1AL" Steusel, Jan "cej0t" Dyl und Trainer/Manager Neil "NeiL_M" Murphy alle ihre Jobs verloren haben.

Endpoint schließt mit dem Zusatz: "Wir schließen die Tür für Counter-Strike Esports nicht vollständig." Es behauptet, dass es den britischen E-Sport und die Talentförderung an der Basis weiterhin unterstützen wird und dass es offen ist, in Zukunft einen neuen Kader zu verpflichten, wenn die Gelegenheit richtig ist, denn "dies ist eine Pause, kein Abschied".