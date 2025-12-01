Team Cherry schafft Hollow Knight 3 vielleicht nicht, zumindest nicht als nächstes

HQ

Jetzt, wo Hollow Knight: Silksong nach jahrelangem Warten von Fans auf diese Indie-Fortsetzung in der Wildnis ist, stellt sich sofort die Frage, was als Nächstes für das talentierte Studio Team Cherry kommt. Werden sie die Hollow Knight Welt mit einem weiteren Teil weiter erforschen, werden sie ein Spin-off machen, werden sie etwas anderes erforschen? Das ist eine Frage, die Bloomberg dem Team in einem kürzlichen Interview direkt gestellt hat.

Team Cherry hat offenbart, dass es jetzt, da Silksong draußen ist, etwas anderes erkunden möchte, auch wenn es nicht ausschließt, in Zukunft in die Hollow Knight Welt zurückzukehren. Der Grund dafür ist, dass es nicht als Hollow Knight Studio bekannt sein möchte, das Team, das ausschließlich diese Spiele entwickelt.

Mitbegründer Ari Gibson erklärt ausführlich: "Wir haben gesagt, dass wir auch woanders hingehen werden. Obwohl wir auch gesagt haben, dass diese Erlebnisse immer noch darum gehen werden, große Welten voller seltsamer Charaktere, riesiger Bosse und so weiter zu erkunden. Es gäbe also einen roten Faden, den die Leute vertraut sind. Das heißt nicht, dass wir nicht in diese Hollow Knight-Welten zurückkehren werden. Wir haben Vorstellungen, welche Formen das annehmen würde. Aber wir wollen auch nicht ausschließlich Leute sein, die Hollow Knight machen."

Mit dieser Entscheidung im Hinterkopf ist Team Cherry nicht müde von der Hollow Knight Welt, sondern glaubt vielmehr, dass "es interessant wäre, die gleichen Dinge zu erforschen, die uns interessieren, aber vielleicht in einem etwas anderen Genre, etwas anderem Thema, und wie sich das auf die Geschichten auswirkt, die wir entwickeln."

Gibson merkt außerdem an, dass "wir hoffen, dass, wenn wir uns eine Weile davon zurückziehen, die Community weiterhin so weiterentwickelt wie bisher." Das heißt nicht, dass Silksong nicht mit zusätzlichem Inhalt verbessert wird, da uns auch gesagt wird, dass es "vage Ideen" über einen DLC oder etwas Ähnliches gibt, selbst wenn das Studio " so etwas selbst nicht besprochen hat", wenn es um New Game+ geht.

Was erhoffen Sie sich als Nächstes von Team Cherry zu sehen?