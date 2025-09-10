Team Cherry räumt ein, wird Hollow Knight: Silksong im neuen Patch etwas einfacher machen

HQ

Hollow Knight: Silksong hat seit seiner Veröffentlichung viel Lob erhalten. Wir haben es in unserem Netzwerk-Test absolut geliebt, aber seit der Veröffentlichung des Spiels fanden einige Spieler den Schwierigkeitsgrad etwas hoch.

Da Modder immer wieder versuchen, den Schwierigkeitsgrad dem ursprünglichen Hollow Knight ähnlicher zu machen, hat uns Team Cherry die Patchnotes für das nächste Update des Spiels gegeben. Patch 1.0.28470 erscheint Mitte nächster Woche auf allen Plattformen und ist ab sofort im Beta-Zweig auf Steam oder GOG verfügbar. Der Patch konzentriert sich hauptsächlich auf die Behebung von Fehlern, aber er versucht auch, einige Balancing-Probleme zu optimieren.

Der Schwierigkeitsgrad der Bosse "Moorschwinge" und "Schwester Splitter" wurde verringert, ihr erleidet weniger Schaden durch Sandschnitzer und Rosenkränze sind etwas einfacher zu finden und zu sammeln, wie es aussieht. Ihr könnt euch die vollständigen Patchnotes unten ansehen, wenn ihr euch durch die genauen Formulierungen wühlen wollt, aber es scheint, dass die Stimmen der Spieler gehört wurden und das Spiel ein wenig einfacher wird.