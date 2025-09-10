Team Cherry räumt ein, wird Hollow Knight: Silksong im neuen Patch etwas einfacher machen
Die Bosse im frühen Spiel wurden abgeschwächt und Rosenkränze werden in größerer Menge zu finden sein.
Hollow Knight: Silksong hat seit seiner Veröffentlichung viel Lob erhalten. Wir haben es in unserem Netzwerk-Test absolut geliebt, aber seit der Veröffentlichung des Spiels fanden einige Spieler den Schwierigkeitsgrad etwas hoch.
Da Modder immer wieder versuchen, den Schwierigkeitsgrad dem ursprünglichen Hollow Knight ähnlicher zu machen, hat uns Team Cherry die Patchnotes für das nächste Update des Spiels gegeben. Patch 1.0.28470 erscheint Mitte nächster Woche auf allen Plattformen und ist ab sofort im Beta-Zweig auf Steam oder GOG verfügbar. Der Patch konzentriert sich hauptsächlich auf die Behebung von Fehlern, aber er versucht auch, einige Balancing-Probleme zu optimieren.
Der Schwierigkeitsgrad der Bosse "Moorschwinge" und "Schwester Splitter" wurde verringert, ihr erleidet weniger Schaden durch Sandschnitzer und Rosenkränze sind etwas einfacher zu finden und zu sammeln, wie es aussieht. Ihr könnt euch die vollständigen Patchnotes unten ansehen, wenn ihr euch durch die genauen Formulierungen wühlen wollt, aber es scheint, dass die Stimmen der Spieler gehört wurden und das Spiel ein wenig einfacher wird.
- Problem, bei dem Spieler nach der Fluchtsequenz aus der Platte ohne Umhang bleiben konnten – gefixt
- Problem, bei dem die Operation "Wunschverseuchung" oft nicht abgeschlossen werden konnte – gefixt
- Problem, bei dem das Wunschungeheuer in den Glocken nicht abgeschlossen werden konnte, wenn das Glockenungeheuer während des späten Spiels an der Gallenwasserglocke beschworen wurde – gefixt
- Problem, bei dem das Schweben nach dem Abprallen auf bestimmten Projektilen hängen blieb – gefixt
- Problem, bei dem Kurierlieferungen im späten Spiel manchmal nicht zugänglich waren – gefixt
- Problem, bei dem sich die Handwerksbindung in Erinnerungen nicht korrekt verhielt – gefixt
- Problem, bei dem das Spitzenwerkzeug zu Beginn des Gefechts in Deep Docks den Softlock ablenkte – gefixt
- Problem, bei dem Seidenscheren in der Kapelle des Schnitters manchmal im Aus stecken blieben – gefixt
- Problem, bei dem Klauenspiegel die Hornisse invertierten, wenn sie in einem bestimmten Moment während des Bindens Schaden erlitten – gefixt
- Problem, bei dem Spitzhacke nicht wie vorgesehen Rosenkränze und Panzersplitter gab – gefixt
- Die Eingabe für die Überschreibung des Floats (runter + Sprung, nachdem der Spieler den Faydown-Umhang hat) wurde entfernt.
- Leichte Schwierigkeitsreduktion bei den Bossen Moorwing und Sister Splinter im frühen Spiel.
- Verringerung des Schadens durch Sandschnitzer.
- Leichte Zunahme der Skala des Erbsenschotenbeschleunigers.
- Leichte Senkung der Preise für Bellway und Bell Bench während des Spiels.
- Leichte Erhöhung der Rosenkranzbelohnungen aus Reliquien und Psalmzylindern.
- Erhöhung der Rosenkranzbelohnungen für Kurierlieferungen.
- Verschiedene zusätzliche Korrekturen und Optimierungen.