Team Cherry erklärt das lange Warten auf Silksong

Nach sieben langen Jahren nähert sich Hollow Knight: Silksong endlich der Ziellinie. Viele haben gefragt - und manchmal sogar befürchtet -, warum es so lange gedauert hat, bis das Spiel erschienen ist. Der Grund dafür liegt laut Team Cherry ausschließlich in den hohen Ambitionen. Sie wollten eine Fortsetzung schaffen, die zumindest dem Original gerecht wird.

In einem kürzlichen Interview mit Bloomberg gab Mitbegründer Ari Gibson zu, dass der kreative Fluss manchmal zu einer Falle wurde. "Alles, was ich gezeichnet habe, musste ins Spiel einfließen. Und wenn ich nicht aufgehört hätte zu skizzieren, hätte es 15 Jahre gedauert, bis ich fertig war", erklärte er. Was als DLC für die ursprüngliche Veröffentlichung 2017 begann, entwickelte sich schnell zu einem massiven, eigenständigen Projekt. Als Silksong 2019 offiziell als vollständige Fortsetzung angekündigt wurde, stiegen die Erwartungen in die Höhe - und damit auch der Umfang: mehr Städte, härtere Bosse und eine noch dichtere, komplexere Welt.

Gleichzeitig entschied sich Team Cherry, sein Studio nicht zu erweitern, da es befürchtete, dass dies das kreative Gleichgewicht stören könnte, das Hollow Knight zu einem Erfolg gemacht hatte. Diese Entscheidung bedeutete einen viel längeren Prozess als erwartet. Microsofts Versprechen eines Releases im Jahr 2022 war laut den Entwicklern damals durchaus realistisch - aber das Projekt wuchs einfach weiter.

Die Verzögerung hat dem Hype jedoch keinen Abbruch getan. Das Original Hollow Knight hat sich inzwischen mehr als 15 Millionen Mal verkauft, und Silksong steht fest an der Spitze der meistgewünschten Spiele auf Steam. Die Erwartungen könnten nicht höher sein - und jetzt läuft der Countdown endlich. Am 4. September ist es soweit.

