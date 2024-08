Team BDS kehrt mit Esports World Cup-Sieg auf den Rocket League Berggipfel zurück

HQ

Für einen Zeitraum von einigen Jahren war Team BDS ein absoluter Gigant im kompetitiven Rocket League -Bereich, gewann Weltmeisterschaften, dominierte die europäische Szene und platzierte sich als Zweiter in Turnieren, die es nicht direkt gewann. Aber das Jahr 2024 war bisher nicht so freundlich zu Team BDS, und der Kader hat in diesem Jahr keine Trophäen gewonnen, oder besser gesagt...

In der letzten Woche des Esports World Cup wurde Team BDS zum Champion dieses Turniers gekrönt, wodurch das Team mit einem Preisgeld von 200.000 US-Dollar und einer weiteren Trophäe nach Hause ging. Dies ging auf Kosten von Team Falcons, die im großen Finale stolperten und die Serie gegen Team BDS in einer 4:2-Vorstellung verloren.

Wir müssen abwarten, ob dieses Ergebnis die Saison mit Team BDS ' einläutet, da die World Championship nächsten Monat in Texas stattfindet, wo über 1 Million US-Dollar auf dem Spiel stehen.