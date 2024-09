Team BDS kehrt auf den Gipfel der Rocket League Championship Series zurück

HQ

Es gibt vielleicht nur eine Handvoll Namen, die in der kompetitiven Rocket League -Szene so gefürchtet sind wie die von Team BDS. Eine Reihe von Jahren lang wurde das europäische Team entweder zum Major- oder Weltmeister gekrönt oder zum Vizemeister gekürt, weil es an der letzten Hürde scheiterte. 2024 war bereits ein großes Jahr für das Team, mit einem Sieg von Esports World Cup und jetzt auch einem World Championship Sieg.

Das ist richtig, Team BDS wurde zum Sieger der Rocket League Championship Series 2024 World Championship gekrönt. Dies geschah nach einem 4:2-Sieg über G2 Esports gestern, ein Ergebnis, bei dem Team BDS mit einem Preisgeld von 300.000 US-Dollar und einer weiteren Trophäe nach Hause gingen.

Wir müssen sehen, ob Team BDS dieses beeindruckende Jahr 2024 in ein beeindruckendes Jahr 2025 verwandeln kann, wenn die RLCS später im Jahr wieder startet.