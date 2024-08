Team BDS ist der Meister des Esports World Cup Rainbow Six: Siege

HQ

Es scheint seltsam zu sagen, aber es gab bisher nur einen Gewinner des Turniers Gamers8/Esports World Cup Rainbow Six: Siege, obwohl das Turnier in den letzten drei Jahren jährlich stattfand. Das Event wurde absolut von Team BDS dominiert, die am Wochenende das Mega-Kunststück vollbracht haben, zum Back-to-Back-Sieger gekrönt zu werden.

Team BDS hat dieses Event nicht nur gewonnen, sondern es komplett vernichtet, da das Team während des gesamten Turniers nur eine Karte verloren hat. Team BDS spielte fünf Matches, die sich über insgesamt neun Karten erstreckten, und verlor nur eine dieser Karten im Viertelfinale gegen FaZe Clan. Ansonsten blieb das Team, selbst wenn man das große Finale einbezieht, ungeschlagen, was bedeutet, dass es sehr passend erscheint, dass das Team mit 750.000 $ des Gesamtpreispools von 2 Millionen $ und einer Reihe von Club Points nach Hause fährt.

Glaubst du, dass Team BDS es 2025 zum vierten Mal in Folge schaffen kann?