Team BDS ernennt neuen CEO und verspricht Rebranding

HQ

Die Schweizer E-Sport-Organisation Team BDS hat eine Reihe von Änderungen angekündigt, die sie für die nahe Zukunft geplant hat. Zunächst ist ein neuer CEO in das Unternehmen eingetreten: Alexandre Lopez hat die Leitung übernommen. Über seinen Beitritt zur Organisation erklärt Lopez:

"Diese Ernennung ist eine einzigartige Gelegenheit. Die Organisation hat sich als zentrale Kraft im europäischen E-Sport etabliert, und ich fühle mich geehrt, das nächste Kapitel dieser Reise mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft mitzuschreiben."

Um dem zu folgen, können wir uns auf ein Rebranding freuen, das in den nächsten Monaten stattfinden wird. Es ist Teil des Ziels von Team BDS, sich "neu zu erfinden", und was an dieser Front zu erwarten ist, führt Lopez ebenfalls aus.

"Wir wollen eine Marke aufbauen, die widerspiegelt, wer wir sind: mutig, ehrgeizig und zutiefst menschlich. Dieses Rebranding wird unsere Entwicklung, unsere Energie und unseren Wunsch zeigen, Menschen jenseits der Wettbewerbsszene zu vereinen."

Team BDS wird bis Ende des Jahres sogar ihren neuen Hauptsitz in Genf beziehen, der einen hybriden Arbeitsplatz für die verschiedenen Teams und auch ein «hochmodernes Gaming-Haus» umfassen wird.

Zu guter Letzt startet Team BDS eine gemeinnützige Initiative, die darauf abzielt, Videospiele und E-Sport bei einem jüngeren Publikum zu fördern, insbesondere in Krankenhäusern und unterprivilegierten Gemeinden.