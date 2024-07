Team Asobi überlegte, das kommende Astro Bot zu einem Open-World-Spiel zu machen

HQ

Es ist Zeit für Astro Bot, diesen Herbst ein großes Abenteuer auf PlayStation 5 zu erleben, bei dem wir mit über 80 Levels voller Plattformspaß verwöhnt werden. Es hätte aber auch ganz anders kommen können, denn in der Anfangsphase dachten die Entwickler darüber nach, das Spiel zu einer offenen Welt zu machen. In einem Interview mit dem Edge-Magazin sagt der Creative Director des Spiels, Nicholas Doucet, dass dies zumindest in Betracht gezogen wurde. Sie entschieden sich jedoch stattdessen dafür, linearere Levels zu entwerfen, weil sie dachten, dass dies der beste Weg sei, die Vielfalt des Spiels zu kontrollieren.

Nach dem Erhalt eines PSVR-Titels und des Tech-Demo-ähnlichen Astro's Playroom, das auf PlayStation 5-Konsolen vorinstalliert ist, ist es Zeit für den charmanten kleinen Roboter, sich auf ein vollwertiges Abenteuer zu begeben. Das Spiel wird am 6. September veröffentlicht.

Glaubst du, dass Team Asobi die richtige Wahl getroffen hat, anstatt ein Open-World-Spiel zu spielen?