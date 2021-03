Team 17: Worms Rumble schlängelt sich dieses Jahr auf weitere Plattformen

You're watching Werben

Worms Rumble markierte letztes Jahr das 25-jährige Jubiläum der Worms-Serie, ließ allerdings nur Playstation- und PC-Spieler zusammen feierlich Würmer ermorden. Diese Woche stellte das Team von Team 17 klar, dass das Spiel in Zukunft mehr Formate unterstützen wird: "Sieht aus, als wäre der Wurm aus der Tasche! Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Worms Rumble dieses Jahr für Nintendo Switch, Xbox Series [...] und Xbox One erhältlich sein wird!"

Bislang wurde kein genaueres Datum angegeben, doch es ist ohne Frage eine gute Sache, dass in Zukunft mehr Leute das chaotische Actionspiel in die Hände bekommen können. Der Publisher verspricht "bald mehr Neuigkeiten zu diesem Thema", eigene Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.