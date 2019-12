Team 17 lässt uns in The Survivalists Affen zähmen

Die Briten von Team 17 kennen viele Spieler noch immer als die Entwickler der Worms-Spiele, doch seit einigen Jahren schon arbeitet das Team vehement an verschiedenen Erweiterungen und Updates zur komischen Gefängnisausbruch-Simulation The Escapists. Ihr neues Projekt wurde gestern von Nintendo in einem Video zusammen mit vielen anderen Indie-Spielen vorgestellt und hört auf den Namen The Survivalists.

Das Survival-Game ist für bis zu vier Spieler ausgelegt, die lokal oder online zusammen spielen können (jeder benötigt seine eigene Kopie und ein eigenes System zum Spielen). In The Survivalists werden wir versuchen auf einer gefährlichen Insel zu überleben, zumindest ist das die zentrale Prämisse. Jagd und Crafting werden eine große Rolle spielen, Kämpfe gehören aber ebenfalls dazu. Im Trailer wurde viel Wert auf Affen gelegt, die uns wohl bei verschiedenen Dingen helfen, wenn wir sie zähmen. 2020 soll der Titel auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Die ersten Assets findet ihr unten: