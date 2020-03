Team 17 kündigt neues Worms an, soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden

Die Entwickler Team 17 stellten heute einen neuen Titel der Worms-Reihe vor, an dem sie derzeit arbeiten. Das Endergebnis ihrer Mühen soll irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden, allerdings hat es noch nicht einmal einen finalen Namen. Das Studio wollte nicht allzu viele Informationen mit uns teilen, doch sie versprechen bereits große Überraschungen. Im Teaser-Trailer ist ein fieser Wurm zu sehen, der einen Fernseher zerschmettert und somit ältere Ableger in tausend Stücke reißt. Vielleicht dürfen Spieler ja wirklich gespannt sein? Weitere Details zum Spiel werden "bald" bekanntgegeben, also bleiben wir am Ball.

You watching Werben