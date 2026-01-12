TCLs X11L bombardiert dich mit 10.000 Nits

HQ

Mit einem Preis von nur 7000 Dollar – relativ günstig für einen hochmodernen 75"-Fernseher – zeigte die neue TCL X11L-Serie, was die SQD-Mini LED leisten kann. Je nach Modell bekommt man 20.000 Dimmzonen und 10.000 Nits Spitzenhelligkeit. Mit nur 0,8" Dicke und in Kombination mit randloser Displayfertigung wird der Fernseher als "zeroborder" vermarktet.

Das CSOT WHVA 2.0 Ultra Panel, Wide Color Viewing Angle - High Static Contrast wird mit einer Super Quantum Dots-Technologie kombiniert und bietet 100 % BT2020 Farbumfang. Dies ist auch als Super QLED bekannt. Der Betrachtungswinkel beträgt 178 Grad, und die unterstützten HDR-Formate sind Dolby Vision IQ, HDR10+ und HLG.

Das Soundsystem wird von Bang & Olufsen gefertigt, mit passenden Subwoofern und Lautsprechern für diejenigen, die auf ein echtes Heimkino expandieren möchten. Dies wird mit einer auf Google Gamini 2 basierenden Benutzeroberfläche für den Fernseher kombiniert, und mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz ist das Panel außerdem sehr gut geeignet, Gaming-Inhalte anzuzeigen.

Es erfordert jedoch etwas Personal, trotz des extrem dünnen Displays wiegt der Fernseher allein über 39 kg für die 75"-Version, über 50 kg für die 85"-Version und 67 kg für die 98"-Version.

Im Gegensatz zu vielen anderen CES-Produkten steht der TCL X11L kurz bevor, wobei die beiden größeren Modelle diesen Monat auf den Markt kommen.

TCL