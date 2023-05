Tchia hat 1 Million Spieler erreicht

HQ

Wie Awaceb auf Twitter bestätigte, hat Tchia den unglaublichen Meilenstein von 1 Million Spielern erreicht.

Entwickler Awaceb bedankte sich auf seiner Twitter-Seite bei den Fans, wo es hieß: "Unglaublich stolz und demütig über diesen unglaublichen Meilenstein. Wir sind so dankbar für Ihre Unterstützung auf diesem Weg!"

Es ist wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung von Tchia auf PlayStation Plus dazu beigetragen hat, die Spielerbasis zu vergrößern, da es PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten vom ersten Tag an ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wurde. Es ist jedoch immer noch eine beeindruckende Leistung, eine Million Spieler zu erreichen, insbesondere nur zwei Monate nach dem ersten Start des Spiels.

Hast du schon Tchia gespielt?