Tchia erscheint im Juni für Switch

Neukaledonien ist vielleicht kein Ort, von dem Sie noch nie gehört haben, aber es ist eine Insel, die unglaublich reich an Kultur ist, und ist auch die Heimat der Entwickler von Awaceb, die beschlossen haben, dem Land mit Tchia Tribut zu zollen.

Das Open-World-Sandbox-Spiel ähnelt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wo man ziemlich frei erkunden kann, sobald man die Eröffnung hinter sich gelassen hat, und die Welt voller Orte ist, die man besuchen kann, Menschen, die man treffen kann, und vieles mehr.

Du übernimmst die Verantwortung für Tchia, ein junges Mädchen, das die Macht hat, Tiere und Gegenstände zu besitzen. Nachdem ihr Vater von den Dienern einer bösen, babyfressenden Kreatur entführt wurde, liegt es an dir, sie zu Fall zu bringen und Frieden auf die Insel zu bringen. Das Spiel ist bereits seit über einem Jahr für PC und PlayStation erhältlich, macht sich nun aber auf den Weg auf die Switch. Nintendo-Nutzer können dieses Abenteuer am 27. Juni in die Hände bekommen.