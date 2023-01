Tchia: Ein charmantes und einzigartiges Inselabenteuer

HQ

Vor kurzem hatte ich das Glück, mich mit Tchia, einem kommenden Open-World-Adventure-Spiel von Awaceb, zusammenzusetzen. Tchia spielt auf einer von Neukaledonien inspirierten Insel und ist ein Sandbox-Spiel, in dem Sie als Titelprotagonistin auf der Suche nach ihrem Vater auftreten, der vom neuen schurkischen Anführer des kleinen Archipels, das Sie zu Hause nennen, gefangen genommen und gehalten wird.

Was mich sofort beeindruckte, als ich in die Welt von Tchia eintauchte, war sein großartiger visueller Stil. Der charmante, cartoonartige Look der Menschen und Tiere fühlt sich vertraut und einzigartig an. Dann gibt es die Umgebung, die mit solchem Leben leuchtet, dass ich, anstatt das Hauptziel zu erreichen, sobald ich geladen habe, einfach beschlossen habe, einen sehr langen Spaziergang zu machen und zu sehen, was ich finden könnte. Zwei Dinge, die mir am meisten auffielen, waren die Designs der Bäume und der detaillierte, wunderschöne Ozean, der Tchias Karte umgibt.

Die Liebe zum Detail und die Schönheit der Umgebung in Tchia stammen eindeutig aus der Liebe, die Awaceb für Neukaledonien hat. Wie durch das Werbematerial des Spiels und beim Spielen ziemlich deutlich wird, ist Tchia ein Liebesbrief an Neukaledonien, von den gezeigten Kulturen bis hin zu den Outfits, mit denen Sie sich ausstatten können. Ich persönlich hatte noch nie von Neukaledonien gehört - das ist eine kleine Insel im Pazifischen Ozean für diejenigen, die es nicht wissen - bevor ich anfing zu spielen, aber jetzt hatte ich ein paar gute Stunden mit Tchia, ich freue mich darauf, mehr über den Ort zu erfahren, für den die Entwickler offensichtlich eine solche Vorliebe haben.

Die Hingabe, Neukaledonien in Tchia zu repräsentieren, hat ihm viel Originalität verliehen. Ich hatte etwas Angst, als ich in Tchia sprang, dass es ein weiteres dieser charmanten, entspannenden, aber letztendlich passablen Indie-Sandbox-Erlebnisse sein würde. Tchias Verbindungen zu seinem Setting durch die eigene Verbindung des Entwicklers zu seiner Heimat Neukaledonien sind jedoch etwas, das das Spiel durchgehend verwurzelt.

Also, mit der schönen Grafik und der charmanten Welt aus dem Weg, was ist mit dem Gameplay von Tchia? Nun, es gibt ein paar wichtige Säulen für das Gameplay, die ich während meiner Zeit damit gefunden habe. Es gibt Erkundungen, die in der Theorie Breath of the Wild ähneln, da Sie einen Ausdauermesser haben, der niedrig wird, je mehr Sie sich mit stressigen Aktivitäten wie dem Festhalten an einem Segelflugzeug oder dem Klettern beschäftigen. In Tchia ist dein Ausdauermesser jedoch auch dein Gesundheitsmesser. Es gibt eine Option, mit der Ihnen nie die Ausdauer ausgeht, und obwohl dies helfen könnte, wenn Sie eine wirklich entspannende Erfahrung wünschen, habe ich diese Option während meiner gesamten Zeit mit dem Spiel ausgeschaltet.

Wie bereits erwähnt, können Sie in der Welt von Tchia laufen, klettern, schwimmen und gleiten, was alles ziemlich Standardfunktionen sind, es sei denn, Sie gehen in die Luft, da Tchia einmal in der Luft einen Salto machen kann. Nicht gerade ein notwendiges Feature, aber eines, das ich sehr genossen habe.

Es gibt zwei andere Möglichkeiten, wie Sie die Karte in Tchia umgehen können, von denen eine Ihr Boot (das eigentlich eher ein Floß ist) und Soul Jumping ist, die beide riesige Gameplay-Mechaniken sind. Beginnend mit ersterem ist Ihr Floß eine interessante Möglichkeit, die Flüsse und das Meer zu navigieren, da Sie ein paar kleinere Aufgaben erledigen müssen, damit es richtig funktioniert. Ich habe das auf die harte Tour herausgefunden, nachdem ich gerade Wind in meine Segel bekommen hatte und in mehr als ein paar Flussufer gestürzt war. Aber als ich herausgefunden hatte, wie man lenkt, die Geschwindigkeit erhöht und vor Anker geht, konnte ich es kaum erwarten, mehr zu erkunden.

Die Soul Jumping Mechanik macht genau das, was sie auf der Dose sagt. Sie können in verschiedene Kreaturen oder Objekte springen, um Sie um die Welt zu bringen. Deine Seele kann nur für eine begrenzte Zeit in einem Objekt oder einer Kreatur bleiben, obwohl du diese Zeit erhöhen kannst, indem du verschiedene Gegenstände in Tchias Welt aufnimmst. Seelenspringen ist unglaublich cool, wenn man erst einmal den Dreh raus hat, und es war die Art und Weise, wie ich die wenigen Feinde besiegt habe, die ich in Tchia gefunden habe.

Ja, es gibt Kämpfe in Tchia, da du die Welt von Stoffmonstern befreien musst, die dem Mann geholfen haben, der deinen Vater genommen hat. Diese Jungs haben es in sich, und ich habe meinen einzigen Tod in meinem Durchspielen erlebt, dank ihrer Fesselung und Verprügelung. Also ja, pass auf. Der Weg, sie zu schlagen, ist mit Feuer, etwas, das ich entdeckte, nachdem Soul Jumping in einen Baumstamm gesprungen war, der dann Feuer fing und herumrollte und alle meine Feinde losschickte, wie ich in einer verdrehten Gmod Prop Hunt war, wo die Requisiten Rache nehmen konnten.

Tchia ist ein lustiges Sandbox-Erlebnis, das nicht versucht, die Hand des Spielers zu halten. Anstatt riesige Markierungen zu haben, die Ihnen sagen, wo Sie sich auf der Karte befinden und wohin Sie gehen sollen, müssen Sie Ihren treuen Kompass verwenden und darauf hören, was Tchia auf dem Kartenbildschirm sagt, wenn Sie herausfinden wollen, wo Sie sich befinden. Abgesehen davon, dass man die Karte auf diese Weise erkundet und sich auf die Welt einlässt, gibt es auch das Ukulele-Minispiel, dem ich beim Durchspielen zweimal begegnet bin und von dem ich wieder angenehm überrascht war.

Es wurden klare Anstrengungen unternommen, um die Ukulele zu einem echten Teil von Tchias Charakter zu machen, und das damit verbundene Rhythmusspiel ist schwierig, aber auch unterhaltsam. Beim zweiten Mal, als ich die Ukulele benutzte, fand ich es jedoch ziemlich frustrierend, nicht wegen irgendeines Fehlers des Instruments, sondern weil ich, um es benutzen zu können, einen Berg hinaufklettern musste, ein Mädchen für ganze zwei Minuten treffen musste, bevor ich wieder hinunterkletterte, um dorthin zurückzukehren, wo ich angefangen hatte.

Dieses Problem war bemerkenswert gering, und hoffentlich ist diese Art von irritierendem Zurückrudern in Tchias vollem Build nicht weit verbreitet. Ein weiteres Problem, das ich hatte, waren die Charaktere und die Geschichte von Tchia. Ein paar Stunden nach dem Beginn der Geschichte hineingeworfen zu werden, war sicherlich erschütternd, aber ich konnte nichts über die Charaktere finden, nicht einmal Tchia, was mich dazu brachte, ihre Geschichten noch einmal zu besuchen und mehr darüber herauszufinden, wer sie sind.

Tchia ist ein wunderschöner Sandkasten mit einer bezaubernden Welt, die durch die Hingabe von Awaceb hervorgerufen wurde, Neukaledonien in ein Videospiel zu bringen. Die Gameplay-Mechanik ist abwechslungsreich genug, um mich denken zu lassen, dass ich gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt habe, was ich im Spiel tun kann. Es wird jedoch im Moment durch einen Mangel an interessanten Charakteren und einer Geschichte getrübt, die es nicht ganz geschafft hat, mich zu packen. Hoffentlich kann Tchia in seinem vollen Build den Funken liefern, der es sich wie ein fast unvermeidliches Spiel anfühlt.