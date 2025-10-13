Taz Skylar: Der Schlüssel zum Erfolg von One Piece Live-Action ist "eine Kombination aus Fandom und Respektlosigkeit" gegenüber dem Original

HQ

Als dieOne Piece von Netflix produzierte Live-Action-Serie angekündigt wurde, war die aktuelle Landschaft erfolgreicher Adaptionen von Anime und Videospielen für Film und Fernsehen noch nicht so robust wie heute. Tatsächlich stand bei der wichtigsten Anime-Serie der Geschichte so viel auf dem Spiel, dass sich niemand traute, sie zu übernehmen. Niemand außer dem Duo Matt Owens (Showrunner) und dem Regisseur der ersten Staffel, Mark Jobst. Und es scheint, dass die Formel für eine Adaption, die so gut zwischen dem Originalprodukt und echten Ideen navigiert, so fein ist wie die Grand Line, das mysteriöse Meer, das Ruffy und die Strohhut-Piraten in der zweiten Staffel der Serie befahren werden, gefährlich sein könnte.

Wir haben mit niemand geringerem als Taz Skylar, dem spanischen Schauspieler, der Sanji in der Serie spielt, über all das und mehr gesprochen. Taz hat sich während der San Diego Comic-Con in Málaga mit Gamereactor zusammengesetzt, und ihr könnt euch das vollständige Interview mit Untertiteln unten ansehen.

HQ

Der Erfolg einer Adaption beruht auf Ausgewogenheit. In One Piece ist es dasselbe, wie Taz erzählte. Bei Owens und Jobst "war das, was ich am meisten von diesen beiden Leuten gelernt habe, dass man eine Kombination aus Fandom und Respektlosigkeit gegenüber dem Material selbst braucht".

"Denn Fandom ist notwendig, um nicht nur zu wissen, was daran besonders ist, sondern auch, was bleiben soll, sondern auch, um es zu synthetisieren. Denn erst wenn man es synthetisiert hat, weiß man wirklich, was das Ding bedeutet. Denn wenn man weiß, was bestimmte wirklich wichtige, wirklich wichtige Dinge bedeuten, dann ist man in der Lage, sie auf eine Weise zu halten, die nicht wörtlich zu nehmen ist, und man ist in der Lage, sie zu übersetzen."

"Und dann ist da noch die Respektlosigkeit, wenn man sich darauf verlässt, dass man ein echter Fan davon ist, und sich die absolute Freiheit nimmt, es sich zu eigen zu machen. Denn wenn Marc uns zu Beginn eine Sache gesagt hat, die ich wirklich besonders fand, dann ist es, dass der Anime schon perfekt ist. Und Manga ist schon perfekt. Es existiert bereits. Bild für Bild, wenn wir es kopieren wollten, könnten wir den Anime oder den Manga als Storyboard nehmen, das drehen, die gleichen Zeilen sagen, und das war's. Aber dann würden wir nichts in den Raum bringen, während wir es tatsächlich nehmen und etwas inspirieren, das etwas in die Welt von One Piece bringt, als zusätzliches Material oder Geschichte, das etwas bringt. Das ist etwas wert."

Glaubst du, dass wir den Erfolg in der zweiten Staffel von One Piece fortsetzen werden?