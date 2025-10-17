Taylor Swifts "The Life of a Showgirl" hatte das größte Eröffnungswochenende ihrer Karriere

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass Taylor Swift The Life of a Showgirl Album veröffentlicht hat und wir haben jetzt eine Vorstellung davon, wie es der Sammlung ergangen ist. In Großbritannien haben die offiziellen Charts enthüllt, dass es nicht nur ihr 14. Nummer-1-Album ist, sondern auch zu ihrer größten Eröffnungswoche ihrer Karriere. Ja, von Taylor Swift s Karriere.

Insgesamt wurden in der ersten Woche The Life of a Showgirl allein in Großbritannien satte 423.000 Einheiten verschoben, was als Anhaltspunkt rund 33 % mehr ist als The Tortured Poets Department kürzlich, als es rund 270.000 Einheiten erreichte. Es war nicht die bisher größte Albumveröffentlichung in Großbritannien, da Ed Sheeran Divide von diesen Rekord mit satten 672.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche hält.

Da dies jedoch ihr 14. Nummer-1-Album ist, zeichnet sie jetzt mit The Rolling Stones und hat Elvis überholt, was zeigt, welche Art von Gesellschaft der Popstar jetzt hat. Sie braucht noch ein Nummer-1-Album, um auf den britischen Thron zu kommen, der derzeit von The Beatles und Robbie Williams gehalten wird, obwohl sie in ihrer Gesellschaft die schnellste Künstlerin ist, die dieses Erfolgsniveau erreicht hat.

Was einige der anderen Rekorde betrifft, so hatte das Album die meisten Downloads in der ersten Woche des Jahres, die meisten britischen Album-Streams in einer Woche aller Zeiten und wurde das am schnellsten verkaufte Album auf Vinyl in diesem Jahrhundert. Während Videospiele immer mehr mit ihrer physisch-digitalen Kluft zu kämpfen haben, bewegt sich die Musik weiterhin in einem ausgewogeneren Klima.

