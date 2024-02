Taylor Swifts "The Eras Tour"-Show kommt nächsten Monat auf Disney+

HQ

Im Oktober letzten Jahres war Taylor Swift überall. Sie eroberte die Sportwelt mit ihrer neu entdeckten Romanze mit dem Football-Star Travis Kelce, erwies sich als Gigant in der Musikindustrie, nachdem sie 1989 Taylor's Version fallen gelassen hatte, und brach auch Kassenrekorde mit einem Filmerlebnis, das als Taylor Swift: The Eras Tour bekannt ist. Dieser Film spielte am Ende über 260 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein und wurde damit zum 22. umsatzstärksten Film der Welt im Jahr 2023, und jetzt ist es fast an der Zeit, dass er es auch mit der Streaming-Welt aufnimmt.

Denn es wurde enthüllt, dass Taylor Swift: The Eras Tour nächsten Monat am 15. März 2024 auf Disney+ erscheinen wird. Der Film wird sogar eine Interpretation von Cardigan und vier weitere akustische Songs enthalten, und zweifellos versetzt dies die Swifties auf der ganzen Welt in einen absoluten Rausch.

Wirst du dir The Eras Tour ansehen, wenn es nächsten Monat auf Disney+ landet?