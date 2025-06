Taylor Swifts gesamter Musikkatalog gehört nun ihr

HQ

Du fragst dich vielleicht, warum die Leute in den letzten Jahren so viele ältere Taylor Swift Songs gehört haben. Die beliebte Musikerin hat jedes ihrer vergangenen Alben neu veröffentlicht, mit dem Grund, dass sie in letzter Zeit daran gearbeitet hat, die Rechte an ihrer Musik von ihrem ehemaligen Verlagspartner zurückzukaufen. Nach Jahren dieser Arbeit hat Swift nun das Set vervollständigt.

In einem Brief, der auf ihrer Website veröffentlicht wurde, merkt Swift an, dass sie jetzt ihre gesamte frühere Musik besitzt. Dazu gehören nicht nur die Rechte an den Songs, sondern auch alle Musikvideos, Konzertfilme, Albumcover oder Fotografien, unveröffentlichte Songs und, wie sie es erklärt, "die Erinnerungen. Die Magie. Der Wahnsinn. Jede einzelne Epoche. Mein ganzes Lebenswerk."

Swift hat erklärt, dass für ihre Fans, die sich fragen, ob ihr Reputation -Album bald unter dem Namen Taylor's Version neu aufgenommen wird, es irgendwann passieren könnte, aber "um ganz ehrlich zu sein, ist es das eine Album unter diesen ersten sechs, von dem ich dachte, dass es nicht verbessert werden könnte, indem man es neu macht." Das bedeutet nicht, dass Reputation nicht erweitert wird, da unveröffentlichte Songs aus den Tresoren irgendwann eintreffen könnten, aber für diejenigen, die an etwas Festerem interessiert sind, auf das sie sich freuen können, fügt Swift hinzu: "Ich habe bereits mein gesamtes Debütalbum komplett neu aufgenommen, und ich liebe es wirklich, wie es klingt."

Den gesamten Brief von Swift könnt ihr hier lesen, in dem sie sich auch bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt.

