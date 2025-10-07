Taylor Swifts Album "The Life of a Showgirl" bricht Rekorde mit dem größten Auftakt des Jahres

HQ

Taylor Swift ist ein Superstar, wie es nur sehr wenige können. Der Popstar ist einer der größten Prominenten der Welt und das schon seit langer Zeit, und dieser Bekanntheitsgrad bedeutet so ziemlich immer, dass ihre neuen Alben und Songs einen großen kommerziellen Erfolg haben.

Für das kürzlich erschienene The Life of a Showgirl passiert dies erneut, da die Official Charts in Großbritannien festgestellt hat, dass das Album bereits den größten Start des Jahres hatte, obwohl es nur drei Tage an Verkäufen gab, auf denen die Daten basieren konnten.

Die Daten erklären, dass der Sänger in den ersten Tagen bis zu 304.000 Charteinheiten verschoben hat, und dass dies rund 30.000 mehr ist als das, was The Tortured Poets Department im gleichen Zeitraum seiner Veröffentlichung erreicht hat.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis Swift ihr 14. Nummer-1-Album in Großbritannien registriert hat, was bald passieren wird, wenn ihre Musik weiterhin die Charts anführt. In den Single-Charts belegt Swift derzeit mit The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor und Opalite den ersten, zweiten und dritten Platz in den Top 10.

Werbung: